S&P 500-Titel Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tyson Foods von vor 5 Jahren bedeutet

Am 05.08.2021 wurden Tyson Foods-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Tyson Foods-Aktie betrug an diesem Tag 70.14 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tyson Foods-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 142.572 Tyson Foods-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 8’374.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.74 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16.25 Prozent verkleinert.

Tyson Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20.57 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch