S&P 500-Titel Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tyson Foods-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tyson Foods-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Tyson Foods-Papier an diesem Tag 67.18 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.489 Tyson Foods-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 84.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.96 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 15.21 Prozent.

Der Marktwert von Tyson Foods betrug jüngst 19.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch