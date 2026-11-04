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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tyson Foods-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Tyson Foods eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tyson Foods-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Tyson Foods-Papier an diesem Tag 67.18 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.489 Tyson Foods-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 84.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.96 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 15.21 Prozent.
Der Marktwert von Tyson Foods betrug jüngst 19.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tyson Foods Inc.
Analysen zu Tyson Foods Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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