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|Tyson Foods-Investition im Blick
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Tyson Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tyson Foods-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Tyson Foods-Aktien gewesen.
Am 11.11.2025 wurden Tyson Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55.51 USD. Bei einem Tyson Foods-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.015 Tyson Foods-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 1’086.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60.29 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8.61 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Tyson Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 20.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tyson Foods Inc.
Analysen zu Tyson Foods Inc.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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