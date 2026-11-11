S&P 500-Titel Tyson Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tyson Foods-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 11.11.2025 wurden Tyson Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55.51 USD. Bei einem Tyson Foods-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.015 Tyson Foods-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 1’086.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60.29 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8.61 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Tyson Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 20.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch