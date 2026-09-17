S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Das Tyler Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Tyler Technologies-Papier an diesem Tag bei 536.38 USD. Bei einem Tyler Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.864 Tyler Technologies-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Tyler Technologies-Anteile wären am 16.09.2026 645.89 USD wert, da der Schlussstand 346.44 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 35.41 Prozent.

Der Börsenwert von Tyler Technologies belief sich jüngst auf 14.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch