S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tyler Technologies von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden Tyler Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 154.74 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64.625 Tyler Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27’349.10 USD, da sich der Wert eines Tyler Technologies-Papiers am 04.11.2026 auf 423.20 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 173.49 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Tyler Technologies zuletzt 16.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch