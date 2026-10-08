S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tyler Technologies von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Tyler Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Tyler Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 169.73 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Tyler Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.892 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 332.34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’958.05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 95.81 Prozent vermehrt.

Tyler Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.54 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch