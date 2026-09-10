Tyler Technologies Aktie 804377 / US9022521051
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tyler Technologies von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Tyler Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 10.09.2016 wurden Tyler Technologies-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Tyler Technologies-Anteile bei 167.97 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Tyler Technologies-Aktie investierten, hätten nun 0.595 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (342.68 USD), wäre das Investment nun 204.01 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 104.01 Prozent.
Am Markt war Tyler Technologies jüngst 14.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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