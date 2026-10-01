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Tyler Technologies Aktie 804377 / US9022521051

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Lohnende Tyler Technologies-Anlage? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tyler Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Tyler Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Tyler Technologies
267.20 CHF -0.63%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Tyler Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 464.33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.215 Tyler Technologies-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 68.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 318.60 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -31.39 Prozent.

Der Börsenwert von Tyler Technologies belief sich jüngst auf 12.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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