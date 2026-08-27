S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tyler Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Tyler Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs der Tyler Technologies-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 378.79 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Tyler Technologies-Aktie investierten, hätten nun 2.640 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 930.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 352.65 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6.90 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Tyler Technologies einen Börsenwert von 14.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch