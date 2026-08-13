Tyler Technologies Aktie 804377 / US9022521051
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tyler Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tyler Technologies-Aktie Investoren gebracht.
Das Tyler Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 163.85 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tyler Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 61.031 Tyler Technologies-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’386.02 USD, da sich der Wert eines Tyler Technologies-Papiers am 12.08.2026 auf 317.64 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 93.86 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Tyler Technologies belief sich zuletzt auf 13.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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