S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tyler Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Tyler Technologies-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Tyler Technologies-Papier bei 367.71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.272 Tyler Technologies-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102.19 USD, da sich der Wert eines Tyler Technologies-Papiers am 21.10.2026 auf 375.76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2.19 Prozent vermehrt.

Am Markt war Tyler Technologies jüngst 15.39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch