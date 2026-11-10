S&P 500-Titel Twilio A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Twilio A von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Twilio A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 58.84 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Twilio A-Aktie investiert, befänden sich nun 16.995 Twilio A-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’511.90 USD, da sich der Wert einer Twilio A-Aktie am 09.11.2026 auf 206.64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 251.19 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Twilio A belief sich jüngst auf 31.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch