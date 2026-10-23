S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Trimble Navigation-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Trimble Navigation-Aktie letztlich bei 87.12 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11.478 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 64.01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 734.73 USD wert. Damit wäre die Investition 26.53 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Trimble Navigation bezifferte sich zuletzt auf 14.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch