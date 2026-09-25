S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Trimble Navigation-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 87.70 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.140 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 57.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65.78 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 65.78 USD, was einer negativen Performance von 34.22 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Trimble Navigation belief sich zuletzt auf 13.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch