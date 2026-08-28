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Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004

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Profitable Trimble Navigation-Investition? 28.08.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Trimble Navigation-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Trimble Navigation
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Am 28.08.2021 wurden Trimble Navigation-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 95.71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104.482 Trimble Navigation-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’429.84 USD, da sich der Wert eines Trimble Navigation-Anteils am 27.08.2026 auf 61.54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35.70 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Trimble Navigation eine Börsenbewertung in Höhe von 13.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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