S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trimble Navigation von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Trimble Navigation-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 78.82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.269 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (53.64 USD), wäre die Investition nun 68.05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31.95 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Trimble Navigation belief sich jüngst auf 12.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch