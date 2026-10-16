S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trimble Navigation-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 16.10.2023 wurden Trimble Navigation-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50.70 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Trimble Navigation-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.972 Trimble Navigation-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (60.97 USD), wäre das Investment nun 120.26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +20.26 Prozent.

Zuletzt verbuchte Trimble Navigation einen Börsenwert von 13.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch