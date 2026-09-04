Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Trimble Navigation-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Trimble Navigation-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Trimble Navigation-Anteile 27.43 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.646 Trimble Navigation-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 219.10 USD, da sich der Wert eines Trimble Navigation-Anteils am 03.09.2026 auf 60.10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 119.10 Prozent vermehrt.
Alle Trimble Navigation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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