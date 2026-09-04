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Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004

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Trimble Navigation-Performance 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Trimble Navigation-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Trimble Navigation
48.16 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Trimble Navigation-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Trimble Navigation-Anteile 27.43 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.646 Trimble Navigation-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 219.10 USD, da sich der Wert eines Trimble Navigation-Anteils am 03.09.2026 auf 60.10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 119.10 Prozent vermehrt.

Alle Trimble Navigation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’930.21 19.99 S6HB9U
Short 15’242.87 13.98 SOOB1U
Short 15’813.87 8.94 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’795.87 19.99 SEBAGU
Long 13’452.60 13.58 SHB7NU
Long 12’860.07 8.89 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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