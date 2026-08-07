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Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004

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Trimble Navigation-Performance 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Trimble Navigation-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Trimble Navigation
47.61 CHF 0.47%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Trimble Navigation-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Trimble Navigation-Anteile 27.79 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 359.842 Trimble Navigation-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21’068.73 USD, da sich der Wert eines Trimble Navigation-Anteils am 06.08.2026 auf 58.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 110.69 Prozent vermehrt.

Alle Trimble Navigation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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