Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Trimble Navigation-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Trimble Navigation-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Trimble Navigation-Anteile 27.79 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 359.842 Trimble Navigation-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21’068.73 USD, da sich der Wert eines Trimble Navigation-Anteils am 06.08.2026 auf 58.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 110.69 Prozent vermehrt.
Alle Trimble Navigation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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