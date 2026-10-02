Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Trimble Navigation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trimble Navigation von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Trimble Navigation-Einstiegs gewesen.
Die Trimble Navigation-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Trimble Navigation-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28.56 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35.014 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 2’014.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57.53 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’014.36 USD entspricht einer Performance von +101.44 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Trimble Navigation eine Börsenbewertung in Höhe von 13.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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