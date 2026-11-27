Heute vor 10 Jahren wurde die Trimble Navigation-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Trimble Navigation-Aktie 28.76 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Trimble Navigation-Aktie investiert hat, hat nun 3.477 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192.11 USD, da sich der Wert einer Trimble Navigation-Aktie am 25.11.2026 auf 55.25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 92.11 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Trimble Navigation belief sich jüngst auf 12.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch