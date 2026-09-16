S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransDigm Group von vor 5 Jahren verdient

Die TransDigm Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das TransDigm Group-Papier an diesem Tag bei 604.60 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die TransDigm Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.540 TransDigm Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 17’945.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’085.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79.46 Prozent vermehrt.

TransDigm Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 61.34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch