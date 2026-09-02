TransDigm Group Aktie 2385948 / US8936411003
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransDigm Group-Investment von vor einem Jahr verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die TransDigm Group-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das TransDigm Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TransDigm Group-Anteile bei 1’304.88 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.077 TransDigm Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 1’155.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88.57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11.43 Prozent.
Jüngst verzeichnete TransDigm Group eine Marktkapitalisierung von 64.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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