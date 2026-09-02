S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransDigm Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das TransDigm Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TransDigm Group-Anteile bei 1’304.88 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.077 TransDigm Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 1’155.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88.57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11.43 Prozent.

Jüngst verzeichnete TransDigm Group eine Marktkapitalisierung von 64.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch