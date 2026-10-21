S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TransDigm Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

TransDigm Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 262.86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die TransDigm Group-Aktie investierten, hätten nun 3.804 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’348.55 USD, da sich der Wert einer TransDigm Group-Aktie am 20.10.2026 auf 1’143.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 334.86 Prozent vermehrt.

Alle TransDigm Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 63.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch