TransDigm Group Aktie 2385948 / US8936411003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable TransDigm Group-Anlage?
|
21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TransDigm Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in TransDigm Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
TransDigm Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 262.86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die TransDigm Group-Aktie investierten, hätten nun 3.804 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’348.55 USD, da sich der Wert einer TransDigm Group-Aktie am 20.10.2026 auf 1’143.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 334.86 Prozent vermehrt.
Alle TransDigm Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 63.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu TransDigm Group IncShs
Analysen zu TransDigm Group IncShs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.