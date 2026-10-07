TransDigm Group Aktie 2385948 / US8936411003
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TransDigm Group von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TransDigm Group gewesen.
Am 07.10.2023 wurden TransDigm Group-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 850.08 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die TransDigm Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11.764 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 1’103.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’979.13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.79 Prozent angezogen.
Insgesamt war TransDigm Group zuletzt 60.17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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