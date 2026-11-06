S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tractor Supply von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Tractor Supply-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39.85 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Tractor Supply-Papier investiert hätte, befänden sich nun 250.941 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’186.95 USD, da sich der Wert einer Tractor Supply-Aktie am 05.11.2026 auf 36.61 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.13 Prozent verringert.

Der Marktwert von Tractor Supply betrug jüngst 19.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch