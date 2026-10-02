S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tractor Supply von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die Tractor Supply-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tractor Supply-Aktie bei 56.23 USD. Bei einem Tractor Supply-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.778 Tractor Supply-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tractor Supply-Aktie auf 31.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56.43 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43.57 Prozent.

Am Markt war Tractor Supply jüngst 16.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch