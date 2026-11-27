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|Lukratives Tractor Supply-Investment?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tractor Supply-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Investment in Tractor Supply-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Tractor Supply-Papier statt. Der Schlusskurs der Tractor Supply-Anteile betrug an diesem Tag 54.63 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 183.050 Tractor Supply-Papiere. Die gehaltenen Tractor Supply-Aktien wären am 25.11.2026 7’389.71 USD wert, da der Schlussstand 40.37 USD betrug. Aus 10’000 USD wurden somit 7’389.71 USD, was einer negativen Performance von 26.10 Prozent entspricht.
Tractor Supply wurde am Markt mit 20.88 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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