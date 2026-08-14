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Tractor Supply Aktie 195977 / US8923561067

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Tractor Supply-Anlage 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tractor Supply-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tractor Supply-Investment verlieren können.

Tractor Supply
29.31 CHF -0.11%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Tractor Supply-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44.49 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 224.780 Tractor Supply-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tractor Supply-Aktie auf 36.17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’130.28 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 8’130.28 USD entspricht einer negativen Performance von 18.70 Prozent.

Alle Tractor Supply-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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