Am 20.11.2016 wurden Tractor Supply-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14.58 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tractor Supply-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 68.578 Tractor Supply-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38.74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’656.70 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 165.67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Tractor Supply bezifferte sich zuletzt auf 20.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch