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|Lukrative Tractor Supply-Anlage?
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tractor Supply-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Tractor Supply gewesen.
Die Tractor Supply-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Tractor Supply-Aktie letztlich bei 12.99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Tractor Supply-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7.701 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 34.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 267.44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 167.44 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Tractor Supply bezifferte sich zuletzt auf 17.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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