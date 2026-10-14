TKO GROUP Aktie 129571217 / US87256C1018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in TKO GROUP von vor einem Jahr gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die TKO GROUP-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit TKO GROUP-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 189.97 USD wert. Bei einem TKO GROUP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.526 TKO GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 173.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91.52 USD wert. Mit einer Performance von -8.48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von TKO GROUP belief sich zuletzt auf 12.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu TKO GROUP
|
14.10.26
|S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in TKO GROUP von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TKO GROUP von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.08.26
|Ausblick: TKO GROUP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TKO GROUP von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: TKO GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)