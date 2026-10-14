S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in TKO GROUP von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit TKO GROUP-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 189.97 USD wert. Bei einem TKO GROUP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.526 TKO GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 173.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91.52 USD wert. Mit einer Performance von -8.48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von TKO GROUP belief sich zuletzt auf 12.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch