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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TKO GROUP gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TKO GROUP-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 179.68 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das TKO GROUP-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.565 TKO GROUP-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des TKO GROUP-Papiers auf 199.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’108.75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.87 Prozent angewachsen.
TKO GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.38 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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