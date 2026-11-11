S&P 500-Titel TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TKO GROUP-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 179.68 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das TKO GROUP-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.565 TKO GROUP-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des TKO GROUP-Papiers auf 199.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’108.75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.87 Prozent angewachsen.

TKO GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch