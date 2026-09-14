TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel TJX Cos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TJX Cos von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TJX Cos gewesen.
Die TJX Cos-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 139.48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die TJX Cos-Aktie investiert, befänden sich nun 0.717 TJX Cos-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 90.35 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Papiers am 11.09.2026 auf 126.02 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9.65 Prozent vermindert.
Der TJX Cos-Wert an der Börse wurde auf 138.26 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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