S&P 500-Titel TJX Cos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TJX Cos von vor einem Jahr verloren

Die TJX Cos-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 139.48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die TJX Cos-Aktie investiert, befänden sich nun 0.717 TJX Cos-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 90.35 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Papiers am 11.09.2026 auf 126.02 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9.65 Prozent vermindert.

Der TJX Cos-Wert an der Börse wurde auf 138.26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch