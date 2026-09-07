S&P 500-Titel TJX Cos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TJX Cos-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 07.09.2016 wurde die TJX Cos-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TJX Cos-Papier bei 38.78 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das TJX Cos-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 257.898 TJX Cos-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34’063.19 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Papiers am 04.09.2026 auf 132.08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 240.63 Prozent.

Der Marktwert von TJX Cos betrug jüngst 145.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch