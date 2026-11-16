S&P 500-Titel TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TJX Cos von vor 3 Jahren eingebracht

Am 16.11.2023 wurde das TJX Cos-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 88.37 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die TJX Cos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.132 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TJX Cos-Papiers auf 134.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152.05 USD wert. Damit wäre die Investition um 52.05 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von TJX Cos belief sich zuletzt auf 147.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch