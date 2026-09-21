TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TJX Cos von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in TJX Cos-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem TJX Cos-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 89.17 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.215 TJX Cos-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 127.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’426.94 USD wert. Das entspricht einem Plus von 42.69 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TJX Cos belief sich zuletzt auf 139.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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