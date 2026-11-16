S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thermo Fisher Scientific von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Thermo Fisher Scientific-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Thermo Fisher Scientific-Anteile bei 578.71 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.728 Thermo Fisher Scientific-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 700.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’209.97 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21.00 Prozent.

Der Marktwert von Thermo Fisher Scientific betrug jüngst 259.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch