S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Thermo Fisher Scientific-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde die Thermo Fisher Scientific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 152.05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.658 Anteilen. Die gehaltenen Thermo Fisher Scientific-Papiere wären am 06.11.2026 456.93 USD wert, da der Schlussstand 694.76 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 356.93 Prozent.

Der Marktwert von Thermo Fisher Scientific betrug jüngst 258.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch