S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Thermo Fisher Scientific-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Thermo Fisher Scientific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 154.67 USD. Bei einem Thermo Fisher Scientific-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.647 Thermo Fisher Scientific-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 380.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 588.29 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +280.35 Prozent.

Der Börsenwert von Thermo Fisher Scientific belief sich zuletzt auf 217.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch