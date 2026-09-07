Thermo Fisher Scientific Aktie 977576 / US8835561023
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thermo Fisher Scientific-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Thermo Fisher Scientific-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Thermo Fisher Scientific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 569.17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investiert, befänden sich nun 0.176 Thermo Fisher Scientific-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 613.78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107.84 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7.84 Prozent angezogen.
Thermo Fisher Scientific wurde jüngst mit einem Börsenwert von 227.16 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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