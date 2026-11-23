Vor 3 Jahren wurde die Thermo Fisher Scientific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 487.53 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 20.512 Thermo Fisher Scientific-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 13’733.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 669.54 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 13’733.31 USD entspricht einer Performance von +37.33 Prozent.

Der Thermo Fisher Scientific-Wert an der Börse wurde auf 246.36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch