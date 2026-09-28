S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thermo Fisher Scientific-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Thermo Fisher Scientific-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 503.02 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.199 Thermo Fisher Scientific-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Thermo Fisher Scientific-Papiers auf 675.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134.19 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.19 Prozent gesteigert.

Thermo Fisher Scientific wurde am Markt mit 249.21 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch