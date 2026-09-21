Thermo Fisher Scientific Aktie 977576 / US8835561023
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thermo Fisher Scientific von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Thermo Fisher Scientific-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Thermo Fisher Scientific-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Thermo Fisher Scientific-Papier bei 479.58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20.852 Thermo Fisher Scientific-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Thermo Fisher Scientific-Aktie auf 651.45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’583.76 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 35.84 Prozent gleich.
Thermo Fisher Scientific war somit zuletzt am Markt 240.75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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