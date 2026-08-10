Thermo Fisher Scientific Aktie 977576 / US8835561023
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thermo Fisher Scientific von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thermo Fisher Scientific-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Thermo Fisher Scientific-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Thermo Fisher Scientific-Aktie an diesem Tag bei 540.37 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.506 Thermo Fisher Scientific-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’992.47 USD, da sich der Wert einer Thermo Fisher Scientific-Aktie am 07.08.2026 auf 594.00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9.92 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Thermo Fisher Scientific betrug jüngst 219.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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