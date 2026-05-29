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The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036

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The Mosaic-Aktionärsvergütung 29.05.2026 16:36:23

S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich The Mosaic-Anleger freuen

S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich The Mosaic-Anleger freuen

The Mosaic-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die The Mosaic-Dividende aus.

The Mosaic
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Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier The Mosaic am 28.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.88 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich um 4.76 Prozent. Somit vergütet The Mosaic die Aktionäre insgesamt mit 280.40 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.58 Prozent.

Entwicklung der The Mosaic-Dividendenrendite

Der The Mosaic-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 24.06 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 weist das The Mosaic-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3.65 Prozent auf. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 3.42 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von The Mosaic via New York um 27.86 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der The Mosaic-Aktienkurs zeigen sich nahezu einheitlich.

The Mosaic- Dividendenprognose

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0.88 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3.66 Prozent hinzugewinnen.

Basisdaten der The Mosaic-Aktie

The Mosaic ist ein S&P 500-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 7.538 Mrd. USD. Das The Mosaic-KGV beläuft sich aktuell auf 14.21. 2025 setzte The Mosaic 12.052 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 1.70 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com,Alexey Goosev / Shutterstock.com
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