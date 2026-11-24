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|The Mosaic-Investition im Blick
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine The Mosaic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in The Mosaic-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit The Mosaic-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36.41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 274.650 The Mosaic-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 20.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’517.71 USD wert. Damit wäre die Investition um 44.82 Prozent gesunken.
The Mosaic wurde am Markt mit 5.97 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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