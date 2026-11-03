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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Mosaic von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen The Mosaic-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
The Mosaic-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 39.48 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 253.293 The Mosaic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der The Mosaic-Aktie auf 19.03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’820.16 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 51.80 Prozent.
The Mosaic wurde am Markt mit 5.84 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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