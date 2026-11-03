S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Mosaic von vor 5 Jahren bedeutet

The Mosaic-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 39.48 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 253.293 The Mosaic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der The Mosaic-Aktie auf 19.03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’820.16 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 51.80 Prozent.

The Mosaic wurde am Markt mit 5.84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch