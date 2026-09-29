The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Mosaic von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in The Mosaic-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem The Mosaic-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35.60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.809 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 62.50 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Anteils am 28.09.2026 auf 22.25 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37.50 Prozent verringert.
The Mosaic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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