S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 15.09.2016 wurde das The Mosaic-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25.95 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hat, hat nun 38.536 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 965.32 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Papiers am 14.09.2026 auf 25.05 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 965.32 USD, was einer negativen Performance von 3.47 Prozent entspricht.

Alle The Mosaic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch