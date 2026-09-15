The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|The Mosaic-Investition im Blick
|
15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in The Mosaic eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 15.09.2016 wurde das The Mosaic-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25.95 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hat, hat nun 38.536 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 965.32 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Papiers am 14.09.2026 auf 25.05 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 965.32 USD, was einer negativen Performance von 3.47 Prozent entspricht.
Alle The Mosaic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu The Mosaic Co
|
16:02
|S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.09.26
|S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem The Mosaic-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Mosaic von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
25.08.26
|S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Mosaic von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Mosaic von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)